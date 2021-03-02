В прессе появляются первые детали рассмотрения Спортивным арбитражным судом дела по техническому поражению Украины в отмененном матче Лиги наций УЕФА против Швейцарии. Кажется, следует ожидать худшего.

Источник: телеграм-канал "Динамо Киев Inside"

"Для ожидающих позитивных новостей из Лозаннского CAS. Судя по всему, можно грустно выдохнуть. Финансовый департамент УАФ досрочно провел рассчёт со швейцарской юридической компанией Kellerhars Carrard, представлявшей интересы Ассоциации в споре с УЕФА.

К теме Швейцария – Украина: Спортивный арбитражный суд провел слушание и готовит вердикт

По нашей информации, выплачена сумма без премиальных бонусов, полагавшимися за победу в процессе. Другими словами, в ближайшие недели следует ожидать официальной части резолютивного решения CAS. И оно в пользу УЕФА", – сообщает источник.

Напомним, что рассмотрение дела относительно матча Лиги наций УЕФА Швейцария – Украина состоялось 16 февраля.