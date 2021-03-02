У пресі з'являються перші деталі розгляду Спортивним арбітражним судом справи щодо технічної поразки України у скасованому матчі Ліги націй УЄФА проти Швейцарії. Здається, слід чекати найгіршого.

Джерело: телеграм-канал "Динамо Киев Inside"

"Для тих, хто очікує позитивних новин з Лозаннського CAS. Судячи з усього, можна сумно видихнути. Фінансовий департамент УАФ достроково провів розрахунок зі швейцарською юридичною компанією Kellerhars Carrard, що представляла інтереси Асоціації у спорі з УЄФА.

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За нашою інформацією, виплачена сума без преміальних бонусів, передбачених за перемогу в процесі. Іншими словами, у найближчі тижні варто очікувати офіційної частини резолютивного рішення CAS. І воно на користь УЄФА", – повідомляє джерело.

Нагадаємо, що розгляд справи щодо матчу Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна відбувся 16 лютого.