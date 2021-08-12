Реброву возглавить сборную мешают жадные агенты – они не хотят возвращать деньги шейхам

Переговоры Сергея Реброва с руководством Аль-Айна до сих пор продолжаются. Стороны вроде как договорились, но проблема заключается в агентах.

Журналист Игорь Бурбас рассекретил ход переговоров между Сергеем Ребровым и боссами Аль-Айна. Специалист хочет возглавить сборную Украины, но для этого должен разорвать существующее соглашение, которое подписал только 6 июня.

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По информации журналиста, преград для прекращения соглашения почти нет, но главная проблема – комиссионные, которые получили агенты и не хотят возвращать. Вскоре между сторонами должны состояться финальные переговоры, если вопрос не удастся решить – Ребров останется в Эмиратах, а УАФ будет рассматривать другие кандидатуры.

Также у Бурбаса есть информация, что сегодня, 12 августа, исполкома УАФ не будет, а назначение нового тренера сборной Украины перенесут на 17 августа.

Напомним, что национальная команда с 1 августа находится без главного тренера. 1 и 4 сентября Украина сыграет против Казахстана и Франции в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре.