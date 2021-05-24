Среди 24 футболистов нет ни одного представителя мадридского Реала. Кроме того, Энрике вызвал Ляпорта – центрбэк играл за молодежные сборные Франции, но впоследствии сменил футбольное гражданство.
Интересно Украина вырвала ничью в спарринге с Бахрейном
Заявка сборной Испании
Вратари: Де Хеа, Роберт Санчес, Симон;
Защитники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Ляпорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта;
Полузащитники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родри, Педри, Тьягу Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Сарабия;
Нападающие: Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.
Испания попала в одну группу со Швецией, Польшей и Словакией.