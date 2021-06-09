Ребров рассекретил зарплату в Ференцвароше: доход специалиста был скромным

Новый наставник Аль-Айна Сергей Ребров опроверг слухи о том, что получал в Венгрии большую зарплату. Его основным финансовым стимулом были бонусы.

Как рассказал специалист, высокой зарплаты в венгерском клубе у него не было. На успех его стимулировали прописанные в контракте бонусы.

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Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы достигали успеха в еврокубках. Сначала вышли в Лигу Европы, затем – в группу Лиги чемпионов. Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Никогда не просил клуб повысить свою базовую зарплату", – сказал Ребров.

Напомним, после трех подряд чемпионств Ребров покинул Ференцварош из-за конфликта с одним из руководителей клуба. Теперь он будет тренировать Аль-Айн из ОАЭ.

Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко в Боруссии Дортмунд Петер Штегер.



