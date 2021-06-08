По словам украинского тренера, в последнее время он пережил сильный стресс. Находясь на отдыхе с семьей, он даже не смог уделить должное внимание сыновьям.

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Я не мог нормально заснуть, постоянно о чем-то думал. В пятницу рано утром мы наконец подписали с Ференцварошем бумаги о расторжении контракта, но я был очень удивлен заголовками газет, якобы хотел покинуть клуб. Нет. Все было не так, – рассказал Ребров.

Отметим, что долго украинец без работы не просидел – он сразу возглавил Аль-Айн из ОАЭ. По слухам, его зарплата составит 4 миллиона евро в год.

В Ференцвароше Ребров трижды подряд становился чемпионом, но конфликт с руководством клуба заставил его пойти на расторжение контракта.