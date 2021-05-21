Ребров получил экзотический вариант продолжения карьеры – украинец может отправиться в Эмираты

Все больше клубов заинтересованы в сотрудничестве с украинским специалистом Сергеем Ребровым. На него претендует и победитель азиатской Лиги чемпионов.

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров может отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

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Подписать договор с украинским тренером хочет клуб Аль-Айн. Как сообщает источник, стороны близки к подписанию соглашения. Подробности переговоров не сообщаются.

Аль-Айн 13 раз выигрывал чемпионат ОАЭ, 7 раз становился обладателем Кубка и 5 раз – Суперкубка ОАЭ. В 2003 году выигрывал азиатскую Лигу чемпионов, а в 2018-м вышел в финал Клубного чемпионата мира, где уступил Реалу со счетом 1:4.

Напомним, в 2018-2019 годах Ребров тренировал Аль-Ахли из Саудовской Аравии.