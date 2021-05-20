Вингер Шахтера и сборной Украины Евгений Коноплянка имел шанс проявить себя в турецкой Суперлиге. В начале сезона 2020/21 подписать футболиста хотел Бешикташ.
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Донецкий Шахтер был готов расстаться с футболистом, но сделка сорвалась из-запросов игрока. Коноплянка требовал от турецкого клуба слишком высокую зарплату.
Вместо этого Бешикташ решил вернуть из аренды Кайла Ларина, который в 45 матчах забил 23 гола и отдал 6 результативных передач.