По словам Кубатова, поиски нового тренера начались уже давно, ведь Ребров еще 10 февраля подал в отставку через своего агента.

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Он попросил передать через своего агента, что хочет уйти в конце сезона и нам нужно искать нового тренера. Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером какие-то недоразумения, из-за которых он захочет уйти, – сказал он.

Также президент Фради заверил, что команда готова к смене наставника.

"Как ответственный президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет руководить командой. Конечно, мы провели анализ рынка тренеров и уже нашли нужных кандидатов, которые смогут заменить Реброва", – заявил Кубатов .

Напомним, Ребров трижды подряд приводил Ференцварош к чемпионству. Его контракт с венгерским клубом рассчитан до лета 2022 года. Ранее звучала информация, что в случае расторжения контракта Реброву придется выплатить компенсацию в размере 1 миллиона евро.