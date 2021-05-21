Наставник Ференцвароша Сергій Ребров може вирушити в Об'єднані Арабські Емірати.
До теми Ребров приголомшив Ференцварош заявою про звільнення ще взимку – боси клубу не знають причини
Підписати договір з українським тренером хоче клуб Аль-Айн. Як повідомляє джерело, сторони близькі до підписання угоди. Подробиці переговорів не повідомляються.
Аль-Айн 13 разів вигравав чемпіонат ОАЕ, 7 разів ставав володарем Кубка і 5 разів – Суперкубка ОАЕ. У 2003 році вигравав азійську Лігу чемпіонів, а у 2018-му вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу, де поступився Реалу з рахунком 1:4.
Нагадаємо, у 2018-2019 роках Ребров тренував Аль-Ахлі з Саудівської Аравії.