Наставник Ференцвароша Сергей Ребров не увидел перспектив в возвращении на тренерский мостик киевского Динамо, которое приводил к чемпионству и победы в Кубке Украины.

Источник: В гостях у Гордона

Президент Динамо Игорь Суркис хотел снова видеть во главе команды Сергея Реброва, но тот ответил отказом.

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Кандидатом номер один на пост главного тренера прошлым летом был Сергей Ребров. Первый звонок ему. Реброву позвонил мой брат.

Он отказался, поскольку подписал новый контракт с Ференцварошем. Сейчас ходят разные слухи, что он договорился возглавить сборную Украины. Но это его право", – рассказал Игорь Суркис.

Сергей Ребров был тренером Динамо с 2014 по 2017 год. Под его руководством "бело-синие" дважды становились чемпионами УПЛ, дважды торжествовали в Кубке и раз – в Суперкубке Украины.