По словам Реброва, он хотел бы усилить свою команду игроками Динамо, но успехи киевского клуба делают эту задачу максимально сложной. Покидать венгерский клуб до конца контракта, который действует еще год, он не планирует.

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"Понятно, укрепить состав и повысить конкуренцию хочет любой тренер, но пригласить в Ференцварош игроков сборной Украины будет непросто. У меня, конечно, такое желание есть, но я сравниваю его с возможностями. Особенно, если речь идет об игроках Динамо, которое провело отличный сезон, выиграло чемпионат и планирует успешно выступить в Лиге чемпионов", – сказал украинский специалист.

Также он озвучил амбиции своей команды на следующий сезон.

"Хочется снова пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов, но сделать это будет сложнее. Соперники будут относится к нам совсем иначе. Путь в компанию лучших клубов Европы – очень сложный, и он требует максимальных, даже надмаксимальних усилий и отдачи", – добавил Ребров.