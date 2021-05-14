За словами Реброва, він хотів би підсилити свою команду гравцями Динамо, але успіхи київського клубу роблять це завдання максимально складним. Покидати угорський клуб до кінця контракту, який діє ще рік, він не планує.

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"Зрозуміло, зміцнити склад і підвищити конкуренцію хоче будь-який тренер, але запросити у Ференцварош гравців збірної України буде непросто. У мене, звичайно, таке бажання є, але я порівнюю його з можливостями. Особливо, якщо мова йде про гравців Динамо, яке провело відмінний сезон, виграло чемпіонат і планує успішно виступити в Лізі чемпіонів", – сказав український фахівець.

Також він озвучив амбіції своєї команди на наступний сезон.

"Хочеться знову пробитися у груповий раунд Ліги чемпіонів, але зробити це буде складніше. Суперники будуть ставиться до нас зовсім інакше. Шлях у компанію найкращих клубів Європи – дуже складний, і він вимагає максимальних, навіть надмаксимальних зусиль і віддачі", – додав Ребров.