Ребров еще ближе к чемпионству – Аль-Айн победил с шедевральным голом

Аль-Айн Сергея Реброва не собирается сбрасывать обороты. Команда одержала уверенную домашнюю победу и стала ближе к чемпионству.

Чемпионат ОАЭ, 16-й тур

Аль-Айн – Банни Яс – 2:0

Голы: Гуанка, 47, Рахими, 86

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Аль-Айн в домашних стенах не ощутил проблем в противостоянии с Бани Яс, сообщает редакция 24 канала. До перерыва подопечные украинского тренера владели преимуществом, но воплотить его в забитые голы не смогли.

Во второй половине игры фортуна была более благосклонна к хозяевам. Сразу после возвращения команд на поле Гуанка отличным ударом через себя открыл счет в игре.

Точку в матче на последних минутах поставил Рахими. Уверенная победа позволила Аль-Айну с 39-ю очками закрепиться на вершине таблицы и оторваться от Аль-Вахды на 6 зачетных пунктов.