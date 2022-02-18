Чемпионат ОАЭ, 16-й тур
Аль-Айн – Банни Яс – 2:0
Голы: Гуанка, 47, Рахими, 86
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Аль-Айн в домашних стенах не ощутил проблем в противостоянии с Бани Яс, сообщает редакция 24 канала. До перерыва подопечные украинского тренера владели преимуществом, но воплотить его в забитые голы не смогли.
Во второй половине игры фортуна была более благосклонна к хозяевам. Сразу после возвращения команд на поле Гуанка отличным ударом через себя открыл счет в игре.
Точку в матче на последних минутах поставил Рахими. Уверенная победа позволила Аль-Айну с 39-ю очками закрепиться на вершине таблицы и оторваться от Аль-Вахды на 6 зачетных пунктов.