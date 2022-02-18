Чемпіонат ОАЕ, 16-й тур

Аль-Айн – Бані Яс – 2:0

Голи: Гуанка, 47, Рахімі, 86

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Аль-Айн у домашніх стінах не відчув проблем у протистоянні з Бані Яс, повідомляє редакція 24 каналу. До перерви підопічні українського тренера володіли перевагою, але втілити її у забиті голи не змогли.

У другій половині гри фортуна була більш прихильна до господарів. Одразу після повернення команд на поле Гуанка чудовим ударом через себе відкрив рахунок у грі.

Крапку в матчі на останніх хвилинах поставив Рахімі. Впевнена перемога дозволила Аль-Айну із 39 очками закріпитися на вершині таблиці та відірватися від Аль-Вахди на 6 залікових пунктів.