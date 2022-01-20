Реал выходит в четвертьфинал Кубка: 120 минут Лунина, роковой рикошет, драма в концовке
Источник:24 канал
Украинский вратарь провел свой третий матч за "Реал". Как и две недели назад, его команда одержала трудную победу в Кубке Испании.
Старт поединка осказался за Реалом, полностью контролировавшим ситуацию на поле. Однако на 10-й минуте Эльче организовал стремительную атаку, которая просто-таки должна была завершаться голом.
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Хосан Феррандес прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной. Передача нашла адресата – Гидо Каррильо с метра целился в фактически пустые ворота. Андрея Лунина спасли высшие силы и перекладина его ворот.
Игра активизировалась и команды то и дело обменивались опасными выпадами. Впрочем, в эти минуты Лунину в игру вступать не пришлось. Лишь на 26-й минуте украинец совершил сейв после комбинации, организованной все той же связкой Хосан – Каррильо.
Реал перед игрой с Эльче / фото Getty Images
Концовка первого и начало второго тайма прошли под натиском гостей. Однако Родриго, Камавинга и Йович свои возможности не использовали. С каждой минутой, приближающей завершение основного времени матча, Реал атаковал все активнее, однако забить в основное время не сумел. Игра продолжилась в овертайме.
На 96-й минуте Лунин спас мадридцев после опасного удара со штрафного от Жерара Гумбау. Андрей правильно выбрал позицию и парировал удар в правый угол. А через шесть минут футболисты Эльче выбежали в реактивную контратаку, которую сорвал (по мнению рефери) Марсело – красная! Хозяева выполнили штрафной, который оказался роковым. Первый удар приняла на себя стенка, а добивание Гонсало Верду стало результативным. Рикошет от Дани Себальоса и бессильный Лунин только глазами провел мяч – 1:0.
Огорченный Лунин / фото Getty Images
На спасение у "сливочных" оставался еще один экстратайм. В дебюте второго дополнительного тайма подопечные Карло Анчелотти счет сравняли. Себальос сумел исправить свою ошибку – его выстрел подкорректировал Иско и дезориентировал кипера. А на 115-й минуте сработала еще одна замена гостей. Эден Азар вырвался на свидание с вратарем, обыграл его и поразил пустые ворота.
На 120-й минуте Эльче даже сравнял счет, впрочем, рефери зафиксировал нарушение правил в атаке – Верду тянул за футболку Лукаса Васкеса. Мадрид идет дальше!
Кубок Испании, 1/8 финала
Эльче – Реал 0:0, дополнительное время 1:2
Голы: Верду, 103 – Иско, 108, Азар, 115.