На свадьбу футболиста пришли и Игорь и Григорий Суркисы. Братья поздравили Дениса с поступлением в семейную жизнь и сделали неожиданный подарок.

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Григорий Михайлович очень хороший тост сказал. И это он не взял из интернета, а сам придумал. И это самый большой подарок от них. Он у меня в кожаной папке в сейфе лежит,

– рассказал Попов.

Напомним, Денис пропустил часть первой половины сезона 2021/22 из-за травмы. В рамках УПЛ он сыграл всего 1 матч, отличился 1 голом.

Видеть защитника в своих рядах хотел один из французских грандов. Клуб уже готов был делать официальное предложение Динамо, но травма испортила его переход.