Украинец был близок к тому, чтобы первым пропустить гол, хотя его команда владеет преимуществом. Впрочем, в ситуацию вмешалась удача.

Кстати Трудно сказать, чему научил Шевченко, – талант странно оценил работу тренера в сборной

Марсело провалился и оставил свой фланг, через который Эльче провел стремительную контратаку. Лунин прикрывал ближнюю штангу, поэтому не мог помешать прострелу. К счастью для украинца, Гвидо каким-то чудом примудрился с метра попасть в перекладину.

Преимущество Реала в счет на табло не воплотилось, после первого тайма – 0:0.