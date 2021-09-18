Разбрасываться такими футболистами – огромная роскошь, – Вацко о невызове Малиновского в сборную

Комментатор Виктор Вацко критически высказался о конфликте Александра Петракова и Руслана Малиновского. Эксперт считает, что эта ситуация не пойдет на пользу национальной команде.

"В футболе уровня национальных сборных значение имеет только результат! Александр Петраков, не вызвав Руслана Малиновского на ближайшие матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, показал, что не готов идти на компромиссы и добровольно отказался от услуг одного из сильнейших украинских футболистов современности", – считает комментатор.

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Вацко не понимает поступок главного тренера, хотя полагается на его выбор.

К сожалению, наша по-футбольному богата талантами, но так же по-футбольному скупа на возможности страна не может похвастаться большим количеством футболистов высокого класса. И разбрасываться такими – огромная роскошь, на мой взгляд. Но Петраков сделал свой выбор. Сделал свою ставку. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас не выдвигали бы, правда будет одной. Достигнет Петраков результата без Малиновского – будет на коне. Не достигнет – окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все – без чемпионата мира 2022, – написал Вацко.

Напомним, что в списке Петракова на октябрьские матчи "сине-желтых" не оказалось фамилии одного из лидеров команды Руслана Малиновского.