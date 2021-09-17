В заявку на октябрьские матчи сборной Украины попали 25 игроков. Интересно, что Петраков не внес в список Руслана Малиновского, но дал шанс Владиславу Калитвинцеву и Александру Пихаленку.

Интересно Петраков виноват, – звездный тренер посоветовал наставнику сборной меньше говорить в прессе

Заявка сборной Украины на октябрьские матчи:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Зоря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Резервный список: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Зоря), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Напомним, на выезде против Финляндии Украины сыграет 9 октября, а против Боснии и Герцеговины во Львове – 12 октября.