"В футболе уровня национальных сборных значение имеет только результат! Александр Петраков, не вызвав Руслана Малиновского на ближайшие матчи против Финляндии и Боснии и Герцеговины, показал, что не готов идти на компромиссы и добровольно отказался от услуг одного из сильнейших украинских футболистов современности", – считает комментатор.

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Вацко не понимает поступок главного тренера, хотя полагается на его выбор.

К сожалению, наша по-футбольному богата талантами, но так же по-футбольному скупа на возможности страна не может похвастаться большим количеством футболистов высокого класса. И разбрасываться такими – огромная роскошь, на мой взгляд. Но Петраков сделал свой выбор. Сделал свою ставку. И какие бы оценочные суждения мы все сейчас не выдвигали бы, правда будет одной. Достигнет Петраков результата без Малиновского – будет на коне. Не достигнет – окажется, как говорил когда-то Андрей Ярмоленко, под конем. А мы все – без чемпионата мира 2022, – написал Вацко.

Напомним, что в списке Петракова на октябрьские матчи "сине-желтых" не оказалось фамилии одного из лидеров команды Руслана Малиновского.