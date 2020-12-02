Форвард донецкого Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес доволен победой команды в матче Лиги чемпионов несмотря на травму.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес сравнил себя с раненым воином и поздравил команду с победой над мадридским Реалом. Соответствующее сообщение футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Раненый воин, но битва выиграна. Это замечательно! Поздравляем всех игроков с великолепной победой над Реалом", – написал Мораес.

Отметим, что бразильско-украинский нападающий "горняков" попросил замену уже на 25-й минуте матча из-за травмы. Вместо форварда сборной Украины на поле вышел Дентиньо, который и открыл счет в игре, а затем гол Манора Соломона принес "горнякам" победу.

Пока не известно, когда Мораес вернется на футбольное поле.