Форвард донецького Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс задоволений перемогою команди в матчі Ліги чемпіонів попри травму.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс порівняв себе з пораненим воїном та привітав команду з перемогою над мадридським Реалом. Відповідний допис футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Поранений воїн, але битва виграна. Це чудово! Вітаємо усіх гравців з чудовою перемогою над Реалом", – написав Мораєс.

Зазначимо, що бразильсько-український нападник "гірників" попросив заміну вже на 25-й хвилині матчу через травму. Замість форварда збірної України на поле вийшов Дентіньо, який і відкрив рахунок у грі, а згодом гол Манора Соломона приніс "гірникам" перемогу.

Наразі не відомо, коли Мораєс повернеться на футбольне поле.