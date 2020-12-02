Поранений воїн, але битва виграна, – форвард збірної святкує перемогу над Реалом
Форвард донецького Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс задоволений перемогою команди в матчі Ліги чемпіонів попри травму.
Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс порівняв себе з пораненим воїном та привітав команду з перемогою над мадридським Реалом. Відповідний допис футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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"Поранений воїн, але битва виграна. Це чудово! Вітаємо усіх гравців з чудовою перемогою над Реалом", – написав Мораєс.
Зазначимо, що бразильсько-український нападник "гірників" попросив заміну вже на 25-й хвилині матчу через травму. Замість форварда збірної України на поле вийшов Дентіньо, який і відкрив рахунок у грі, а згодом гол Манора Соломона приніс "гірникам" перемогу.
Наразі не відомо, коли Мораєс повернеться на футбольне поле.
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