Ракицкий стал не нужен российскому Зениту – ради клуба он пожертвовал сборной Украины
Источник:РБ Спорт
Уже этим летом защитник Зенита Ракицкий будет искать новое место работы. Футболист уже рассматривает возможные варианты.
Российский Зенит не намерен предлагать Ярославу Ракицкому новый контракт. Текущий договор 32-летнего футболиста с клубом истекает после сезона 2021/22.
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Агент футболиста Максим Дудченко уже отчаялся в возможности остаться в Зените. По его словам, они уже рассматривают другие варианты продолжения карьеры Ракицкого.
От Зенита пока не поступало предложение продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит,
– заявил Дудченко.
Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера 3 года назад, "горняки" заработали на его трансфере 10 миллионов евро. После этого Андрей Шевченко перестал вызывать его в ряды национальной сборной Украины.
В составе Зенита Ракицкий трижды становился чемпионом, дважды завоевал Кубок и однажды выиграл Суперкубок.