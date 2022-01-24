По словам Степаненко, он никогда бы не перешел во вражеский лагерь. Его бы не соблазнило даже большое финансовое вознаграждение.

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Перешел ли я в Динамо за 1 миллион долларов? Нет. Я не хочу быть пафосным, потому что читаю интервью, а там отвечают пафосно. В Украине – это только Шахтер,

– сказал футболист.

Напомним, Тарас Степаненко стал игроком донецкого Шахтера в 2010 году, перейдя к "горнякам" из запорожского Металлурга. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года. Также он начал обучение на курсе футбольного менеджмента, проводимого УЕФА.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 22 матчах, в его активе 2 гола и 1 результативная передача. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро.