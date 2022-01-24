Российский Зенит не намерен предлагать Ярославу Ракицкому новый контракт. Текущий договор 32-летнего футболиста с клубом истекает после сезона 2021/22.

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Агент футболиста Максим Дудченко уже отчаялся в возможности остаться в Зените. По его словам, они уже рассматривают другие варианты продолжения карьеры Ракицкого.

От Зенита пока не поступало предложение продлить контракт. В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не Зенит,

– заявил Дудченко.

Ракицкий перешел в Зенит из Шахтера 3 года назад, "горняки" заработали на его трансфере 10 миллионов евро. После этого Андрей Шевченко перестал вызывать его в ряды национальной сборной Украины.

В составе Зенита Ракицкий трижды становился чемпионом, дважды завоевал Кубок и однажды выиграл Суперкубок.