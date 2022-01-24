Російський Зеніт не збирається пропонувати Ярославу Ракицькому новий контракт. Поточний договір 32-річного футболіста з клубом завершується після сезону 2021/22.

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Агент футболіста Максим Дудченко вже зневірився у можливості залишитися в Зеніті. За його словами, вони вже розглядають інші варіанти продовження кар'єри Ракицького.

Від Зеніта поки що не надходило пропозиції продовжити контракт. Найближчим часом закриємо питання із контрактом. Радше за все, це буде не Зеніт,

– заявив Дудченко.

Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з Шахтаря 3 роки тому, "гірники" заробили на його трансфері 10 мільйонів євро. Після цього Андрій Шевченко перестав викликати його у лави національної збірної України.

У складі Зеніта Ракицький тричі ставав чемпіоном, двічі завоював Кубок та один раз виграв Суперкубок.