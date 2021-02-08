Бывший защитник Шахтера Иван Ордец рассказал, как принимал решение перейти в московское Динамо.

По словам Ивана Ордеца, на его решение перейти в российский чемпионат в значительной степени повлиял бывший партнер Ярослав Ракицкий, который к тому времени уже стал игроком Зенита.

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Конечно, советовался с ним при переходе в московское Динамо. Расспрашивал о чемпионате, стадионах, болельщиках. Интересовался, как к нему относятся люди. Он сказал: "Ваня, езжай, не переживай. Чемпионат – топ.

По словам Ракицкого я понял, что РПЛ сейчас по уровню выше УПЛ, болельщиков на трибунах больше, особенно в Москве. В Питере – тоже, но там одна команда, и весь город за нее "топит". Советы Ярослава помогли мне принять решение, – рассказал Ордец.