Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин официально стал помощником немецкого тренера Сандро Шварца, который возглавил российский клуб. Украинец рад вернуться в не чужой для него клуб.

Андрей Воронин в течение четырех лет (2010/14) выступал в футболке московского "Динамо", а теперь будет помогать клубу уже в роли ассистента тренера. Андрей рад возвращению в российский клуб, сообщает официальный сайт "Динамо" из Москвы.

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Радость Воронина

В первом после перехода в клуб комментарии Воронин отметил, что провел в динамовском клубе яркие годы своей игровой карьеры. Теперь его ждет интересный этап, но уже в роли тренера.

"Начинаю ее в штабе Сандро Шварца. Мы вместе играли три года и могу сказать, что человеческие качества в Сандро на высоте. В Динамо начинается новый очень интересный этап, частью которого буду и я", – сказал Воронин.

Отметим, что в клубе уже выступает украинский защитник Иван Ордец, который ранее играл за донецкий "Шахтер".

Скромная карьера Воронина

В январе 2017 года Воронин возглавил немецкий клуб "Бюдерих". Во главе клуба он провел 15 поединков, в которых команда одержала 6 побед, еще дважды играла вничью и 7 раз уступала соперникам.

Украинский специалист покинул должность уже через полгода. Андрей Воронин по личным причинам должен был пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча футбольной команды в новом сезоне. Из-за этого, по словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, было прекращено сотрудничество с украинским специалистом. Еще одной причиной увольнения могли стать плохие выступления команды.