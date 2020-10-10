Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин может вернуться в чемпионат России. На этот раз 45-летний украинец может стать ассистентом главного тренера в московском "Динамо".

Андрей Воронин может вернуться в бывший клуб, но уже в роли помощника главного тренера клуба из Москвы. Об этом сообщает российский "Спорт-Экспресс".

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Возвращение в Россию

Уже в ближайшее время "Динамо" возглавит Сандро Шварц, который с украинским форвардом играл за немецкий "Майнц" в далеких 2000-х годах. Именно этот период в карьере украинца может помочь такому возвращению в московский клуб.

Контракт 41-летнего немецкого специалиста с российским клубом будет рассчитан до лета 2022 года. Сейчас стороны согласовывают последние детали соглашения, после чего о нем будет объявлено официально.

В настоящее время "Динамо" с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Они уже 18 октября сыграют против ЦСКА.

Добавим, что в 2010 году Воронин перешел в московское "Динамо" из "Ливерпуля" за 4 миллиона фунтов стерлингов. А уже через два года ушел в аренду в немецкую "Фортуну".

Скромная тренерская карьера Воронина

В январе 2017 года Воронин возглавил скромный немецкий клуб "Бюдерих". Во главе клуба он провел 15 поединков, в которых его команда одержала 6 побед, еще дважды играла вничью и 7 раз уступала соперникам.

Украинский специалист покинул должность уже через полгода. Андрей Воронин по личным причинам должен был пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча футбольной команды в новом сезоне. Из-за этого, по словам менеджера клуба Дирка Хаусвальда, было прекращено сотрудничество с украинским специалистом. Еще одной причиной увольнения могли стать плохие выступления команды.