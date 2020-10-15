Колишній гравець збірної України Андрій Воронін офіційно став помічником німецького тренера Сандро Шварца, який очолив російський клуб. Українець радий повернутись у не чужий для нього клуб.

Андрій Воронін протягом чотирьох років (2010/14) виступав у футболці московського "Динамо", а тепер буде допомагати клубу вже у ролі асистента тренера. Андрій радий поверненню у російський клуб, повідомляє офіційний сайт "Динамо" з Москви.

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Радість Вороніна

У першому після переходу у клуб коментарі Воронін зазначив, що провів у динамівському клубі яскраві роки своєї ігрової кар'єри. Тепер на нього чекає цікавий етап, але вже у ролі тренера.

"Починаю її в штабі Сандро Шварца. Ми разом грали три роки і можу сказати, що людські якості у Сандро на висоті. У Динамо починається новий вкрай цікавий етап, частиною якого буду і я", – сказав Воронін.

Наголосимо, що у клубі вже виступає український захисник Іван Ордець, який раніше грав за донецький "Шахтар".

Скромна кар'єра Вороніна

У січні 2017 року Воронін очолив німецький клуб "Бюдеріх". На чолі клубу він провів 15 поєдинків, у яких команда здобула 6 перемог, ще двічі грала у нічию та 7 разів поступалась суперникам.

Український фахівець покинув посаду вже через пів року. Андрій Воронін з особистих причин мав пропустити останній місяць підготовки і перші чотири матчі футбольної команди в новому сезоні. Через це, за словами менеджера клубу Дірка Хаусвальда, було припинено співпрацю з українським фахівцем. Ще однією причиною звільнення могли стати погані виступи команди.