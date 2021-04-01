Вспоминаем матч сборной Украины на "Уэмбли", который состоялся 12 лет назад. Ребята Алексея Михайличенко продемонстрировали классный футбол, однако уступили команде Фабио Капелло.

Накануне четвертого тура квалификации ЧМ-2010 украинцы имели в активе семь очков благодаря победам над белорусами и казахстанцами, а также ничейному результату с хорватами. "Сине-желтые" могли рассчитывать и на очки в Лондоне, однако в концовке пропустили от Джона Терри.

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"Это самый памятный матч в моей карьере, воспоминания о котором остались на всю жизнь, – говорит полузащитник Сергей Валяев в комментарии Сборная24. – Если честно, то страха перед поединком не было – просто не успели испугаться. Мы до последнего не знали, кто выйдет в стартовом составе. Буквально за несколько часов до игры на установке тренеры сообщили нам об этом. Помню даже дорогу на "Уэмбли" – все было, будто в сказке. Скажи мне кто-то лет 20 назад, что я буду играть за сборную Украины на таком стадионе, то не поверил бы".

Сергей Валяев против Уэйна Руни – фото Getty Images

Уже на старте матча пролилась первая кровь – в борьбе Терри попал в лицо Андрею Воронину, однако рефери не наказал британца даже желтой карточкой. После игры станет известно – нападающий Герты сломал нос. А на 29-й минуте хозяева открыли счет – защитники не уследили за Питером Краучем при подаче углового. От удара в упор не спас даже Андрей Пятов.

Судья Клаус Бо Ларсен приводит в чувство Андрея Воронина – фото Getty Images

Украинцы ответили почти зеркально и отличились на 29-й минуте второго тайма. И также со "стандарта" – Александр Алиев выполнил фирменный штрафной, а Шевченко, вышедший вместо Воронина, оказался самым расторопным во владениях Дэвида Джеймса.

И все же желаемый результат наша команда не удержала. Опять "стандарт", снова слишком много пространства для соперника и Терри вырывает победу для англичан.

Украинская стенка пытается помешать магии Бекхэма – фото Getty Images

"Состав соперника поражал именами – что ни футболист, то эпоха. Печально, что мы не удержали ничью, которая была так близко. Однако у меня остались хорошие воспоминания, а еще футболка от Эшли Коула – обменялись с ним сувенирами в тоннеле", – рассказывает Сергей Валяев.

Для Украины то поражение стало единственным в отборе. Пройдет 9 месяцев, и на "Днепр Арене" украинцы возьмут реванш. Таким образом, также нанесут единственное поражение британцам в группе. Это позволит нам опередить Хорватию, однако гарантирует только выход в плей-офф, где мы драматично проиграем Греции и будем вынуждены смотреть мундиаль по телевизору.

Обзор матча Англия – Украина

ПРОТОКОЛ

01.04.2009 года. Лондон. Стадион "Уэмбли". 87 548 зрителей.

Англия: Джеймс, Джонсон, Коул, Барри, Фердинанд (Ягелка, 88), Терри (к), Леннон (Бекхэм, 57), Лэмпард, Крауч (Райт-Филлипс, 79), Руни, Джеррард.

Украина: Пятов, Тимощук (к), Чигринский, Алиев, Слюсар (Калиниченко, 88), Воронин (Шевченко, 56), Шевчук, Валяев (Назаренко, 62), Милевский, Ярмаш, Михалик.

Голы: Крауч, 29, Терри, 85 – Шевченко, 74.