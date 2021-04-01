Пригадуємо матч збірної України на "Вемблі", який відбувся 12 років тому. Хлопці Олексія Михайличенка продемонстрували класний футбол, однак поступилися команді Фабіо Капелло.

Напередодні четвертого туру кваліфікації ЧС-2010 українці мали в активі сім очок завдяки перемогам над білорусами та казахстанцями, а також нічийному результату з хорватами. "Синьо-жовті" могли розраховувати і на очки в Лондоні, проте у кінцівці пропустили від Джона Террі.

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"Це найбільш пам’ятний матч у моїй кар’єрі, спогади про який залишилися на все життя, – каже півзахисник Сергій Валяєв у коментарі Збірна24. – Якщо чесно, то страху перед поєдинком не було – просто не встигли злякатися. Ми до останнього не знали, хто вийде у стартовому складі. Лише за кілька годин до гри на установці тренери повідомили нам про це. Пригадую навіть саму дорогу на "Вемблі" – все було, ніби в казці. Скажи мені хтось років 20 тому, що я гратиму за збірну України на такому стадіоні, то не повірив би".

Сергій Валяєв проти Уейна Руні – фото Getty Images

Вже на старті матчу пролилася перша кров – у боротьбі Террі влучив у обличчя Андрію Вороніну, проте рефері не покарав британця навіть жовтою карткою. Після гри стане відомо – нападник Герти зламав ніс. А на 29-й хвилині господарі відкрили рахунок – захисники не встежили за Пітером Краучем під час подачі кутового. Від удару впритул не врятував навіть Андрій Пятов.

Суддя Клаус Бо Ларсен приводить до тями Андрія Вороніна – фото Getty Images

Українці відповіли майже дзеркально і відзначилися на 29-й хвилині другого тайму. І також зі "стандарту" – Олександр Алієв виконав фірмовий штрафний, а Шевченко, який замінив Вороніна, виявився найспритнішим у володіннях Девіда Джеймса.

Та все ж бажаний результат наша команда не втримала. Знову "стандарт", знову занадто багато простору для суперника і Джон Террі вириває перемогу для англійців.

Українська стінка намагається завадити магії Девіда Бекхема – фото Getty Images

"Склад суперника вражав іменами – що не футболіст, то епоха. Сумно, що ми не втримали нічию, яка була так близько. Проте у мене залишилися хороші спогади і футболка від Ешлі Коула – обмінялися з ним сувенірами в тунелі", – розповідає Сергій Валяєв.

Для України та поразка стала єдиною у відборі. Мине 9 місяців, і на "Дніпро Арені" українці візьмуть реванш. Таким чином, також завдадуть єдиної поразки британцям у групі. Це дозволить нам випередити Хорватію, проте гарантує лише вихід у плей-оф, де ми драматично програємо Греції і змушені будемо спостерігати за мундіалем по телевізору.

Огляд матчу Англія – Україна

ПРОТОКОЛ

01.04.2009 року. Лондон. Стадіон "Вемблі". 87 548 глядачів.

Англія: Джеймс, Джонсон, Е. Коул, Баррі, Фердінанд (Ягелка, 88), Террі (к), Леннон (Бекхем, 57), Лемпард, Крауч (Райт-Філліпс, 79), Руні, Джеррард.

Україна: Пятов, Тимощук (к), Чигринський, Алієв, Слюсар (Калініченко, 88), Воронін (Шевченко, 56), Шевчук, Валяєв (Назаренко, 62), Мілевський, Ярмаш, Михалик.

Голи: Крауч, 29, Террі, 85 – Шевченко, 74.