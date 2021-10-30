Про Украину поговорим потом, – наставник Боснии Петев осторожен с прогнозами

Уже скоро Украина, Босния и Финляндия решат, кто продолжит борьбу за путевки на ЧМ-2022. Интрига в группе D сохранилась до последних матчей.

Сейчас в группе ситуация следующая: Украина имеет в активе 9 очков и находится на 2-м месте, которое гарантирует место в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Босния, с которой мы сыграем 16 ноября, занимает 4-е место и имеет 7 очков. 13 ноября наш соперник сыграет против финнов, у которых 8 очков и 3 место в группе.

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Для выхода в плей-офф боснийцам нужно побеждать в двух матчах, а победа желто-синих 16 ноября гарантирует место в плей-офф Украине.

Главный тренер боснийцев Ивайло Петев верит в успех своей команды, но не хочет делать никаких прогнозов.

Легких соперников нет, важно, как мы будем выглядеть. Настроен оптимистично. Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а потом поговорим об Украине. Уверен, сделаем хорошую работу,

– сказал специалист.

Напомним, во Львове Украина вела в счете, но пропустила в конце второго тайма. Матч завершился вничью – 1:1.