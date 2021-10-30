Чемпионат ОАЭ, 8-й тур

Аль-Ахли – Аль-Айн – 1:1

Голы: Эдуарду, 45 – Куадио, 44

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Обе команды хотели одержать победу, чтобы получить преимущество над конкурентом в таблице. Соперники обменивались опасными атаками, но огненной выдалась концовка первой половины игры.

Аль-Айн с помощью гола Куадио перед перерывом вышел вперед, но надолго удержать преимущество не смог – уже через минуту хозяева сравняли счет.

Во втором тайме зрители голов, несмотря на большое количество моментов голов, не увидели, в итоге – ничья. Аль-Айн имеет в активе 18 очков и возглавляет турнирную таблицу, Аль-Ахли с 15 баллами занимает 3 строчку.