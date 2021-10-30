Наразі у групі ситуація наступна: Україна має в активі 9 очок та перебуває на 2 місці, яке гарантує місце у плей-офф відбору на ЧС-2022. Боснія, з якою ми зіграємо 16 листопада, займає 4 місце і має 7 очок. 13 листопада наш суперник зіграє проти фінів, у яких 8 очок та 3 місце у групі.

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Для виходу в плей-офф боснійцям треба перемагати у двох матчах, а перемога "жовто-синіх" 16 листопада гарантує місце в плей-офф Україні.

Головний тренер боснійців Івайло Петев вірить в успіх своєї команди, але не хоче робити жодних прогнозів.

Легких суперників немає, важливо, як ми виглядатимемо. Налаштований оптимістично. Зараз ми зосереджені на Фінляндії, а згодом поговоримо про Україну. Впевнений, зробимо хорошу роботу,

– сказав фахівець.

Нагадаємо, у Львові Україна вела в рахунку, але пропустила наприкінці другого тайму. Матч завершився внічию – 1:1.