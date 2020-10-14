Сборная Украины по футболу 13 октября обыграла сборную Испании со счетом 1:0. Поздравил футбольных героев лично президент Украины Владимир Зеленский, который отметил важность побед сегодня.

Свое поздравление "национальной дружине" Владимир Зеленский опубликовал в собственном телеграме сразу после матча.

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В сложных кадровых условиях, когда мало кто верил, когда и ничью посчитали бы отличным результатом, вы вышли на поле, бились за честь Украины и победили,

– подчеркнул глава государства.

Он поблагодарил ребят за то, что подарили настоящий праздник всей стране. Мол, сейчас он был уж слишком нужен. "Горжусь вами, ребята", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, сборная Украины в рамках четвертого тура группового этапа принимала национальную сборную Испании на НСК "Олимпийский". Матч закончился победой нашей сборной со счетом 1:0, что позволило "желто-голубым" продолжить борьбу за первое место в группе.