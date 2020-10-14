Збірна України з футболу 13 жовтня обіграла збірну Іспанії з рахунком 1:0. Привітав футбольних героїв особисто Президент України Володимир Зеленський, який наголосив на важливості перемог сьогодні.

Своє привітання "національній дружині" Володимир Зеленський опублікував у власному телеграмі одразу після матчу.

Це варто бачити Україна вперше в історії перемогла Іспанію завдяки голу Циганкова: відео

У складних кадрових умовах, коли мало хто вірив, коли і нічию вважали б чудовим результатом, ви вийшли на поле, билися за честь України й перемогли,

– підкреслив глава держави.

Він подякував хлопцям за те, що подарували справжнє свято усій країні. Мовляв, зараз воно було аж надто потрібно. "Пишаюся вами, хлопці", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, збірна України в межах четвертого туру групового етапу приймала національну збірну Іспанії на НСК "Олімпійський". Матч закінчився перемогою нашої збірної з рахунком 1:0, що дозволило "жовто-блакитним" продовжити боротьбу за перше місце в групі.