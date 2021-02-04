Форвард Евгений Селезнев пытался поговорить с президентом Колоса Андреем Засухой, но тот не пошел на контакт.

Источник: Профутбол Digital

Украинский нападающий Евгений Селезнев, которого отчислили из Колоса за якобы нарушение режима, пытался поговорить с президентом клуба Андреем Засухой.

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Глава ковалевского клуба не захотел говорить с футболистом и игнорировал его звонки.

Почему Селезнев покинул Колос – до сих пор неизвестно. Главный тренер команды Руслан Костышин наотрез отказывается комментировать ситуацию, отправляя журналистов к руководству клуба, которое, в свою очередь, также не спешит расставлять точки над "и".

Журналисты сообщали о том, что Евгений якобы появился на спарринг против брестского Руха в состоянии алкогольного опьянения, а сам ветеран отрицает слухи и называет причиной ухода семейные обстоятельства.