Новичок Аталанты Виктор Коваленко не поможет своей команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

Источник: Football Italia

Аталанта не рассчитывает на услуги Виктора Коваленко в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

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Украинский хавбек не попал в заявку бергамасков на плей-офф. После того, как команду покинули Гомес и Мохика, в заявке освободилось два места, но Гасперини предпочел Шутало и Меле.

Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта сыграет с Реалом. Шахтер на стадии группового этапа дважды обыграл королевский клуб, а Коваленко сыграл 84 минуты в домашнем поединке, который закончился со счетом 2:0 в пользу "горняков".