– Украина и Нидерланды впервые встретятся в рамках официальных турниров. Ранее команды провели два поединка.

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Спарринг в Роттердаме 24 мая 2008-го закончился капитуляцией гостей. Кюйт, Хунтелаар и Бабель организовали разгром 3:0.

Через два года, 11 августа 2010 года, соперники сошлись на "Донбасс Арене". Голландцы и украинцы в последнем матче под руководством Мирона Маркевича сильнейшего не выявили – 1:1. На гол Джермейна Лэнса, который впоследствии станет игроком киевского Динамо, ответил Александр Алиев – ему удался фантастический удар со штрафного.

В обоих матчах в сине-желтой футболке на поле выходил Андрей Шевченко, нынешний тренер сборной Украины.

Программка к матчу на "Донбасс Арене"

– Премьерная встреча Украины и Нидерландов является исторической для нашего футбола.

26 апреля 1994-го во Львове на стадионе "Украина" состоялся поединок юношеских команд, которые соревновались в рамках отбора на Евро (U-18).

Та игра стала первой официальной домашней для украинских сборных. Команда под руководством Анатолия Конькова, в которой блистал Андрей Шевченко, сыграла вничью 2:2 с бандой Дика Адвоката, лидерами которой были Патрик Клюйверт и Кларенс Зеедорф.

Украина перед матчем во Львове / Фото Александра Паука

– В 2006-м Нидерланды и Украина встретились в финале Евро (U-21), который проходил в Португалии.

Первый матч на турнире ребята Алексея Михайличенко провели как раз против "оранжевых". На групповом этапе украинцы выиграли 2:1 благодаря голам Артема Милевского и Руслана Фомина.

Через две недели торжествовали наши оппоненты – 3:0.

Единственным игроком, который принимал участие в обоих поединках и попал в заявку на Евро-2020 является наш голкипер Андрей Пятов.

Чеберячко, Пуканыч, Яценко и Фомин празднуют гол в ворота Нидерландов / Фото Getty Images

– Самыми возрастными футболистами обеих команд на чемпионате Европы-2020 являются вратари. 33-летний Тим Крул с английского Норвича – самый возрастной в заявке "оранжевых". У нас таким статусом обладает 36-летний Андрей Пятов.

– Нидерланды пропустили прошлый чемпионат Европы, когда на групповом этапе их опередили Чехия, Исландия и Турция. В свою очередь Украина сыграет на третьем Евро подряд и в целом.

– Для "оранжевых" это будет 10 континентальное первенство. В 1988-м команда Ринуса Михелса завоевала трофей, когда в финале одолела СССР во главе с Валерием Лобановским 2:0. В решающем матче за Советский Союз на поле вышли девять украинцев.

– В воскресном поединке на поле могут встретиться две пары клубных партнеров: футболисты середины поля Аталанты Руслан Малиновский и Мартен де Рон, а также игроки Манчестер Сити Натан Аке и Александр Зинченко.

– В последний раз на "Йохан Кройф Арене" украинская команда играла в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2018/2019. Тогда киевское Динамо с Сидорчуком, Цыганковым и Бесединым уступило 1:3 Аяксу Блинда, де Лигта и Фрэнки де Йонга.

Цыганков против Хунтелаара в Амстердаме / Фото Getty Images

– В 2017-м Стивен Бергейс забивал Андрею Пятову в поединке Фейеноорд – Шахтер (1:2), а в ответном матче дублем в воротах роттердамцев отличился Марлос (3:1). Еще раньше, в 2014-м, Руслан Малиновский забивал дважды Фейенорду в составе Зари в Лиге Европы (3:4), а Депай огорчал Черноморец в группе Лиги Европы в 2013-м (0:2).