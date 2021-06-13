– Україна та Нідерланди вперше зустрінуться в рамках офіційних турнірів. Раніше команди провели два поєдинки.

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Спаринг у Роттердамі 24 травня 2008-го закінчився капітуляцією гостей. Кюйт, Хунтелаар та Бабель організували розгром 3:0.

Через два роки, 11 серпня 2010-го, суперники зійшлися на "Донбас Арені". Нідерландці та українці в останньому матчі під керівництвом Мирона Маркевича сильнішого не виявили – 1:1. На гол Джермейна Ленса, який згодом стане гравцем київського Динамо, відповів Олександр Алієв – йому вдався фантастичний удар зі штрафного.

В обох матчах у синьо-жовтій футболці на поле виходив Андрій Шевченко, нинішній тренер збірної України.

Програмка до матчу на "Донбас Арені"

– Прем’єрна зустріч України та Нідерландів є історичною для нашого футболу.

26 квітня 1994 року у Львові на стадіоні "Україна" відбувся поєдинок юнацьких команд, які змагалися у рамках відбору на Євро (U-18).

Та гра стала першою офіційною домашньою для українських збірних. Команда під керівництвом Анатолія Конькова, у якій виблискував Андрій Шевченко, зіграла внічию 2:2 з бандою Діка Адвоката, лідерами якої були Патрік Клюйверт та Кларенс Зеєдорф.

Україна перед матчем у Львові / Фото Олександра Паука

– У 2006-му Нідерланди та Україна зустрілися у фіналі Євро (U-21), що відбувався у Португалії.

Перший матч на турнірі хлопці Олексія Михайличенка провели якраз проти "помаранчевих". На груповому етапі українці виграли 2:1 завдяки голам Артема Мілевського та Руслана Фоміна.

Через два тижні тріумфували наші опоненти – 3:0.

Єдиним гравцем, який брав участь в обох поєдинках і потрапив у заявку на Євро-2020 є наш голкіпер Андрій Пятов.

Чеберячко, Пуканич, Яценко та Фомін святкують гол у ворота Нідерландів / Фото Getty Images

– Найстаршими футболістами обидвох команд на чемпіонаті Європи-2020 є воротарі. 33-річний Тім Крул із англійського Норвіча є найбільш віковим у заявці "помаранчевих". У нас таким статусом володіє 36-річний Андрій Пятов.

– Нідерланди пропустили минулий чемпіонат Європи, коли на груповому етапі їх випередили Чехія, Ісландія та Туреччина. У свою чергу Україна зіграє на третьому Євро поспіль і загалом.

– Для "помаранчевих" це буде 10 континентальна першість. У 1988-му команда Рінуса Міхелса здобула трофей, коли у фіналі здолала СРСР на чолі з Валерієм Лобановським 2:0. У вирішальному матчі за Радянський Союз на поле вийшли дев'ятеро українців.

– У недільному поєдинку на полі можуть зустрітися дві пари клубних партнерів: футболісти середини поля Аталанти Руслан Маліновський та Мартен де Рон, а також гравці Манчестер Сіті Натан Аке та Олександр Зінченко.

– Востаннє на "Йохан Кройф Арені" українська команда грала у плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. Тоді київське Динамо із Сидорчуком, Циганковим та Бєсєдіним поступилося 1:3 Аяксу Блінда, де Лігта і Френкі де Йонга.

Циганков проти Хунтелаара в Амстердамі / Фото Getty Images

– У 2017-му Стівен Бергейс забивав Андрію Пятову у поєдинку Фейєнорд – Шахтар (1:2), а у матчі-відповіді дублем у воротах роттердамців відзначився Марлос (3:1). Ще раніше, у 2014-му, Руслан Маліновський забивав двічі Фейєнорду у складі Зорі у Лізі Європи (3:4), а Мемфіс Депай засмучував Чорноморець в групі Ліги Європи у 2013-му (0:2).