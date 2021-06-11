В 2008 году Брых работал на поединке квалификации ЧМ-2010 между Казахстаном и Украиной. "Сине-желтые" торжествовали на выезде 3:1.

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Вторая встреча немца и нашей сборной состоялась в 2017 году. Тогда Украина уступила Хорватии (0:2) в квалификации ЧМ-2018.

Кстати, в 2017 году Брых судил финал Лиги чемпионов между Ювентусом и Реалом.

На матче с Нидерландами Брыху будут ассистировать земляки Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра исполнит поляк Бартош Франковский. Арбитр системы VAR – Марко Фритц (Германия). Первые ассистенты арбитра VAR – Кристиан Дингерт (Германия) и Ли Беттс (Англия). Третий ассистент арбитра VAR – Стюарт Аттуэлл (Англия).

Напомним, что Украина и Нидерланды сыграют в воскресенье в 22:00.