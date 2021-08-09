Опять Шевченко: Павелко ожидает возвращения специалиста на тренерский мостик сборной

После завершения контракта с УАФ Андрей Шевченко решил искать предложений в клубном футболе. В ассоциации футбола ожидают его триумфальное возвращение.

Украинская ассоциация футбола до сих пор не назначила преемника Андрея Шевченко, который объявил об уходе из сборной еще 1 августа из-за завершения контракта. Вместе с тем в УАФ надеются на его возвращение после работы в клубе.

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В частности, президент УАФ Андрей Павелко верит, что в клубе Шевченко сможет отточить свои идеи и стиль, которые впоследствии может принести в главную команду страны.

Я хочу, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешным в клубном футболе. Пожелаем им успеха и нашей сборной в отборе к чемпионату мира в Катаре. Я надеюсь, что через некоторое время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями, –

сказал Павелко.

Напомним, на место Шевченко СМИ активно сватают Сергея Реброва, у которого контракт с катарским Аль-Айном. Ранее Павелко обещал назначения нового тренера исполкомом УАФ в понедельник, 9 августа, но потом заявил, что решение может быть принято в четверг, 12 августа.