Украинский голкипер Реала Андрей Лунин рассказал об отношениях со своим звездным конкурентом – бельгийцем Тибо Куртуа.

По словам Андрея, с Куртуа у него хорошие рабочие отношения, а бельгийская звезда выигрывает благодаря большему опыту игр на топ-уровне.

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"Мы с ним товарищи по команде. Никакой враждебности или чего-то такого нет. В профессиональном плане он заставляет меня работать лучше и больше. Понимаю, что нужно делать и сколько, чтобы его вытеснить.

В бытовом плане мы товарищи, есть определенное общение, когда мы ездим на игры, рядом сидим за обеденным столом. Конечно, он сильнее меня. Но у него за карьеру уже 200-250 игр на высоком уровне, это опыт, стабильность и уровень. Дай бог, я проведу те же 250 игр и посмотрим, кто тогда будет лучше", – сказал Лунин.

За 3 года в Реале Лунин сыграл лишь 1 официальный матч – "сливочные" вылетели из Кубка Испании от скромного Алькояно.



