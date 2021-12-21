Руслан вышел в стартовом составе гостей и отыграл 65 минут. Игрок сборной Украины очень активно начал матч, раздавал классные передачи на партнеров, однако они не смогли реализовать ни один из моментов. В течение матча Малиновский также заработал два предупреждения для соперников.

К теме Даже ходить нормально не мог, – Малиновский объяснил свою бледную игру на Евро-2020

Несмотря на замены от Гасперини, игра Аталанты в атаке до завершения поединка становилась все менее активной. Только в конце встречи супершанс потерял Роберто Пикколи – классный сейв совершил Сальваторе Сиригу.

Ничья с бергамасками стала второй для Дженоа в Серии А под руководством Андрея Шевченко. "Грифоны" все еще 18-е и имеют в активе 11 пунктов. Аталанта набрала 38 очков и выше четвертого места в текущем году уже не поднимется. Следующий матч состоится 6 января.

Чемпионат Италии, 19 тур

Дженоа – Аталанта 0:0