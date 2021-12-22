На думку Сергія Реброва, перед його другом стоїть дуже непросте завдання. Дженоа потрібне підсилення, але навіть з ним збереження прописки у найвищому дивізіоні Італії – це вже подвиг.

До речі Зустріч українців: команда Шевченка робить подвиг, а Маліновський і компанія знову без перемоги

"Я дивився кілька матчів і поспівчував Андрієві Миколайовичу. Зараз, звичайно, дуже важкий період для нього. Побажав йому успіхів, але буде дуже непросто. Головне, щоб керівники, які це все бачать, дотягли до періоду, коли можна підсилити команду. Зараз дуже важко щось зліпити, особливо, коли він грає майже усі матчі з лідерами", – сказав Ребров.

Також фахівець додав, що тренерські ідеї – це далеко не весь рецепт успіху. Дуже багато залежить від якості футболістів, а в Дженоа справи з цим компонентом не в найкращому стані.

"Важко налагодити якусь модель гри, бо зараз футболісти бачать, що є щось нове, є покращення, але немає результату – це проблема. Хоча я впевнений, що футболісти задоволені роботою з Андрієм Миколайовичем. Я не бачив раніше Дженоа, але, як на мене, якості футболістів бракує", – підсумував Ребров.

ПІсля 19 турів Серії А Дженоа має в активі 11 очок та займає 18 місце. Від рятівної 17 сходинки команду Шевченка відділяє лише 2 очка, але в Спеції ще гра в запасі.