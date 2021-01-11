Защитник Динамо и сборной Украины Денис Попов во время отпуска набрал отличные кондиции.

Центральный защитник Динамо Денис Попов продемонстрировал полную готовность к зимним сборам. Соответствующие фотографии футболист опубликовал в своем Instagram.

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Во время отпуска Денис усиленно занимался в тренажерном зале. Результаты его работы впечатляют, ведь форма молодого украинца ничем не хуже той, которую любит демонстрировать Криштиану Роналду.

Отметим, что вчера киевское Динамо вышло из отпуска. Игроки должны сдать тесты на коронавирус, а также пройти медицинское обследование перед началом тренировочного процесса.

В текущем сезоне Попов принял участие в 14 матчах Динамо во всех турнирах, в которых отметился 2 мячами.