Украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко восстановился после травмы и попал в заявку на матч Лиги чемпионов против французского "Марселя". Главный наставник Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на нескольких ключевых футболистов.

Зинченко нашлось место в заявке команды. Хотя украинец пропустил некоторые время из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

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В прошлом туре против "Вест Хэма" Александр впервые в новом сезоне вышел на поле в футболке "Манчестер Сити".

Отметим, что главному наставнику "горожан" придется хорошо подумать кем заменить лидеров, которые не улетели во Францию.

В матче 2-го тура клубу не смогут помочь сразу целая плеяда футболистов: Серхио Агуэро, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Натан Аке и Бенджамин Мэнди.

Добавим, что Зинченко на одной из тренировок получил повреждение мышц. В конце сентября "МанСити" сообщил, что украинец вернулся в расположение общей группы. Но Александр пропустил октябрьские поединки сборной Украины в Лиге Наций.

Заявка "МанСити" на матч ЛЧ

Вратари : Эдерсон, Стеффен, Карсон

: Эдерсон, Стеффен, Карсон Защитники : Уокер, Диаш, Стоунз, Харвуд-Беллис, Канселу, Ляпорт, Гарсия

: Уокер, Диаш, Стоунз, Харвуд-Беллис, Канселу, Ляпорт, Гарсия Полузащитники : Родри, Гюндоган, Зинченко , де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер

: Родри, Гюндоган, , де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер Нападающие: Стерлинг, Торрес, Силва, Марез

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Марсель" – "Манчестер Сити" состоится 27 октября в 22:00