Попал ли Зинченко в заявку на матч ЛЧ против "Марселя": список игроков "МанСити"
Украинский легионер "МанСити" Александр Зинченко восстановился после травмы и попал в заявку на матч Лиги чемпионов против французского "Марселя". Главный наставник Пеп Гвардиола не сможет рассчитывать на нескольких ключевых футболистов.
Зинченко нашлось место в заявке команды. Хотя украинец пропустил некоторые время из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
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В прошлом туре против "Вест Хэма" Александр впервые в новом сезоне вышел на поле в футболке "Манчестер Сити".
Отметим, что главному наставнику "горожан" придется хорошо подумать кем заменить лидеров, которые не улетели во Францию.
В матче 2-го тура клубу не смогут помочь сразу целая плеяда футболистов: Серхио Агуэро, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Натан Аке и Бенджамин Мэнди.
Добавим, что Зинченко на одной из тренировок получил повреждение мышц. В конце сентября "МанСити" сообщил, что украинец вернулся в расположение общей группы. Но Александр пропустил октябрьские поединки сборной Украины в Лиге Наций.
Заявка "МанСити" на матч ЛЧ
- Вратари: Эдерсон, Стеффен, Карсон
- Защитники: Уокер, Диаш, Стоунз, Харвуд-Беллис, Канселу, Ляпорт, Гарсия
- Полузащитники: Родри, Гюндоган, Зинченко, де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер
- Нападающие: Стерлинг, Торрес, Силва, Марез